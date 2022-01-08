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【帶你睇盤】鄰近啟德發展區　雅裝兩房叫價768萬　平過啟德新盤

股樓投資 17:01 2022/01/08

分享：

啟德發展區樓價持續上升，但鄰近地區如新蒲崗，有價錢相宜之選。今次介紹屋苑為越秀廣場，與區內的指標屋苑譽．港灣僅一街之隔。屋苑最大賣點是，周邊民生商舖林立，而鄰近大型購物商場Mikiki。

放盤單位為越秀廣場秀明苑 (1座) 高層 B室，實用面積476平方呎，兩房間隔。單位附設雅裝，景觀開揚，現時叫價768萬元，可承造最高九成按揭，首期要76.8萬元。

單位相

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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

放盤單位 越秀廣場秀明苑 (1座) 高層 B室（物業編號：BA33236206）
實用面積 476平方呎
間隔 兩房
叫價 768萬元
賣點
  • 鄰近啟德發展區，入場門檻不高，適合上車客家庭客
  • 基座設有商場，亦毗鄰大型商場Mikik，足夠應付日常生活所需
  • 交通四通八達，距離港鐵沙中線啟德站約7至10分鐘步程，於彩虹道及太子道東沿線有多條巴士及專線小巴路線來往港九新界
  • 單位附設雅裝，景觀開揚

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3qSi2qg

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 越秀廣場

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