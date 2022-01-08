【帶你睇盤】上車盤連企理裝修　三房叫價630萬　可借九成按揭

豫豐花園位於屯門藍地，雖然位置較屯門市中心吊腳，但住戶只需搭數分鐘車，即達西鐵兆康站。重要的是，屋苑四周綠化帶充足，享恬靜生活。

今次放盤單位為豫豐花園13座低層E室，實用面積568平方呎，三房間隔。單位連企理裝修，現叫價630萬元，可承造最高九成按揭，首期最平只要63萬元。

單位相

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放盤單位 屯門豫豐花園13座低層E室（物業編號：AN224455） 實用面積 568平方呎 間隔 兩房 叫價 630萬元 賣點 可做九按、企理裝修 、景觀開揚、寧靜舒適

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註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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