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【帶你睇盤】上車盤連企理裝修　三房叫價630萬　可借九成按揭

股樓投資 15:46 2022/01/08

分享：

豫豐花園位於屯門藍地，雖然位置較屯門市中心吊腳，但住戶只需搭數分鐘車，即達西鐵兆康站。重要的是，屋苑四周綠化帶充足，享恬靜生活。

今次放盤單位為豫豐花園13座低層E室，實用面積568平方呎，三房間隔。單位連企理裝修，現叫價630萬元，可承造最高九成按揭，首期最平只要63萬元。

單位相

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

放盤單位 屯門豫豐花園13座低層E室（物業編號：AN224455）
實用面積 568平方呎
間隔 兩房
叫價 630萬元
賣點

可做九按、企理裝修 、景觀開揚、寧靜舒適

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3t6RWCN

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 豫豐花園 屯門

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