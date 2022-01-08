【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢

樓價持續高企，部分年輕人靠父母出資置業，但亦有年輕人靠自己理財，成功上車。近期二手市場出現有趣成交，有業主講明底價，但見買家是年輕人，而且不靠父母支持置業，深受感動之下，決定進一步減價，助年輕人上車。

中原地產許偉業說，葵涌恒景花園低層B室，實用面積452平方呎，去年8月放盤，原叫價798萬元，由於定價高，所以無人問津，踏入12月，業主面對現實，主動調低叫價至718萬元，並暗示675萬元會考慮，隨即成為區內必睇筍盤，最後單位獲90後年輕情侶以658萬元承接。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

許偉業說，這對90後年輕情侶買家，不用家庭支持置業，揾樓有一段時間，曾睇區內新葵芳花園，葵涌廣場，葵芳閣等，但覺得樓齡是首選原因，眼見上址景觀、環境、樓齡均合乎要求，而且業主叫價由718萬元，減至675萬元，令他們心動，即約業主議價，而業主見他們是年青人，不靠父母支持置業，深受感動，所以由底價675萬元，再減17萬元，冀幫年輕人上車。

資料顯示，原業主1997年2月以307.3萬購入上址，現賬面獲利350.7萬元，物業期內升值約1.14倍。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機