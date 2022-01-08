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【有相睇】肯減價就有客要　荃景花園高層企理戶　減價半成即沽

股樓投資 13:47 2022/01/08

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政府收緊防疫措施，本周六、日藍籌屋苑預約睇樓量即時下跌，部分業主開始面對現實，願意減價賣樓。

美聯物業鍾家豪說，荃景花園10座高層B室，實用面積431平方呎，原開價668萬元，放盤約兩星期，減價30萬元，減幅約5%，獲外區上車客以638萬元購入，實用呎價約14,803元。從代理提供的相片可見，單位外望開揚景致，裝修企理。

    點擊圖片放大
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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

他續說，荃灣荃景圍上車屋苑今年已先後「開齋」，不少業主叫價回落，議價幅度由去年底約2%至3%，調升至現時約5%。被問到近期疫情影響，他說本星期荃景圍預約睇樓量暫未受太大影響，只比上星期少5%左右。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃景花園 美聯物業

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