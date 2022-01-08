【玄人‧峰語@iM網欄】師傅講嘅係金科玉律？ 信批言也要睇餸食飯

農曆新年前後日子，都是我們做算命的旺季，很多客人都來算算流年，問問前程。在我而言，每次算流年，都有很多意外收獲，因為除了我為他們作出預測外，他們也將過去一年的故事娓娓道來，當中我可透過不同人的經歷，去再豐富人生的閱歷，這是我當算命的另一得著。



今年算流年的客戶，很多是朋友介紹外來的新客戶，他們本身是有跟開其他師傅的，他們「轉會」的原因，都是因為說以前師傳不準。通常對於這一類「返執」的客人，我會先了解他們所投訴的是什麼?為什麼以前的師傅會不準?因為算命當年，很多客人認為的不準，是過度放大某些批言， 而忽略了自身的問題。



很多人對於算一生也好，算流年也好，都有一個誤解，就是以為師傅跟你說的，就是金科玉律，要跟著去做。其實，算命師傳有多厲害也好，所提供的只是人生藍圖指引(如地圖一樣)，只是一個參考，當中的取捨，仍是要看個人的選擇及實戰情況去調較的。其中有一個客人經歷是，去年他的師傳批言牛年(2021年)財運不錯，殊不知他在投資上大敗，於是將虧錢歸咎於那批言。後來，我再三了解箇中的因由，才了解整個事情的全貌。





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首先，在個人工作而言，他是前線的銷售人員，去年經濟這麼不濟，他也做到爆數，獎金也算不錯，應了他財運享通的一批言。然而，當他收入多了時，工作又順利，以為自己好運，就加大了金額投資股票，而且還要槓桿的去炒作。如果單看他那投資幾隻股票，年結跟買入的水平去相比，仍是有少許升幅的，問題是他過程中用了槓桿，捱不過到跌市時虧損俗大的壓力而中途止蝕，才出現了輸錢的情況。當然，客人就問道為好流年財運好，不是可避過虧損的一劫嗎？避不了那即豈不是財運不好了？



其實，如果以我們算命的實戰角度，我們仍相信每個人的福元、運氣是有一個容量、限度，簡單而言，即是「著幾多、食幾多都是整定的」。如果一個人想借助流年的好運時加強回報，那就要得看流月的運勢出擊，但也得要量力而為。一個幾好十年大運，也會有差的流年；一個幾好的流年，也會有差的流月，如果純相信一句批言好的流年就會好而推一口一注獨贏，那就是斷章取義了。



我說過，這幾年世運大交接，所有遊戲規則也在改變，個人的運程多少也受大局影響，因此，即使是有好的流年，也要做好風險管理，以前好運時可以用九成力，今時今日也只可用六成力，更遑論用十八成力去博一舖，因為世局的變遷，不是人力可抗的。所以，算完流年，還是要睇餸食飯，量力而為，不能迷信狠批！

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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