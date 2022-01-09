【山地悠遊人生@iM網欄】女人島——與鯨鯊共游

鯨鯊是海洋中最大的魚類，身長可達40尺，體重可達2萬磅，最長壽命70歲。鯨鯊雖屬於鯊魚家族，然而，卻是溫柔的素食者。鯨鯊是濾食性動物，有很小的牙齒，覓食時用大嘴吸入海水，過濾微細小的浮游生物，每天吃約46磅微生物。

與鯨鯊共游在菲律賓和南非都是歡迎的活動。去過菲律賓潛水幾次都沒看到，我居住的旅館的老闆反對這項活動，因為那裡的人為了賺錢，長期餵飼鯨鯊，讓它們長期停留在原地，過了繁殖的季節仍然留在危險的水域，有些鯨鯊身上還帶有傷痕纍纍。餵食後，鯨鯊有時會毫無預兆地下降，對在水下的遊客、船隻或鯨鯊都有危險。

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墨西哥坎昆有個女人島Isla Mujeres，那裏有個水下博物館， 藝術家將許多很酷的石頭雕塑掉進海里， 形成人工珊瑚礁。 雖然那裡的魚和珊瑚不是很多，但冬天可以看到大型魔鬼魚，夏天可以看到鯨鯊。鯨鯊每年6-9月遷移到坎昆女人島周圍的水域，尋找配偶。觀看並與這溫柔的龐然大物共泳最好的季節是7～8月，數目最多，我怎可能會錯過它，終於冒險一試，與鯨鯊一起共泳。

這邊的鯨鯊比菲律賓的體型大很多，有幾十條，很震撼。 但是問題是船太多， 幾乎每個人都想分一杯羹， 一天最多有60搜船來放遊客下水跟鯨鯊共遊，還好船家會有秩序地輪流讓顧客一批批跳下水。戴著浮潛面罩坐在船邊等信號跳下水。每次只有兩個人下水，一旦跳進入水中，就要猛力使勁踢水，目標是跟上鯨鯊的步伐。

鯨鯊移動的速度夠慢，可以在水下跟上它，但遊客必須游得非常快才能保持，要不然就會看著它從身邊游過，整個過程只有幾分鐘。嚮導說不可觸摸鯨鯊，因為它受到外來壓力，就會潛入深海，大家都要結束行程。有些團員試一次就滿足，我幸運地下水兩次，大家都特別珍惜與鯨鯊一起游泳的機會。

對一個地方的感受，會因天氣、跟誰一起去、住什麼地方而改觀。兩個星期前去的同一個島Isla Mujeres，當時天氣不太好，水不夠藍。沙灘是免費，但是沙灘椅要付費，當地人在整片沙灘排滿沙灘椅。島上有個國家公園，墨西哥居民0.2美元元，外國遊客25美元，所有的因素讓我覺得太商業化。但就正因為靚，所以才商業化。

這次參加100美金的浮潛看鯨鯊團，看完鯨鯊回到同一個島，船開到島的另一面，世外桃源就是這個意思，我們不能去沙灘，因為沙灘屬於五星酒店的私人沙灘，但只要在海水裡，就可以自由活動。船夫準備冰凍啤酒，新鮮酸橘汁醃魚做午餐，船夫把午餐盤子放在救生衣上漂浮在海上。現代的社會，世外桃源不是人人能去的，得花錢買！

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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