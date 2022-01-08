  • 17°C
香港時間 : 2022108日 (六) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通貨膨脹】美國前財長薩默斯：聯儲局應對通脹措施過於樂觀

股樓投資 22:09 2022/01/08

分享：

美國前財長薩默斯（Larry Summers）表示，儘管聯儲局近期「變鷹」以應對通脹，但當局與投資者的在應對高通脹上的措施仍過於樂觀。

薩默斯指，市場與聯儲局仍未意識到甚麼是應對高通脹的必要手段，「市場與聯儲局認為，聯邦基金利率毋須升至至2.5厘，仍能壓抑通脹。」

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

薩默斯表示，聯儲局應把聯邦基金利率提高至2.5厘以上，「如果美國通脹率在還未加息至2.5厘之前便回落，只能是在美國經濟無法應對較小規模的緊縮政策時才有可能發生。」

聯儲局官員早前估計，到2024年底聯邦基金利率目標為2.1厘，低於長遠水平的2.5厘。與此同時，反映市場對通脹預期的美國10年期國債，經歷過在本周的拋售後，收益率仍遠低於2%。

與許多經濟學家一致，薩默斯認為聯儲局非常有可能在3月開始加息。

 

【延伸閱讀】2022年 值得部署的10大收息股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

經濟 美國聯儲局 通脹

下一篇文章

【美股IPO】Reddit擬最快今年3月IPO　估值或達150億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】40多歲退休父親 為養生「攤大手板」問老婆拎錢 被仔女視為家中負累？
【理財熱話】40多歲退休父親 為養生「攤大手板」問老婆拎錢 被仔女視為家中負累？
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款