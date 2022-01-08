【通貨膨脹】美國前財長薩默斯：聯儲局應對通脹措施過於樂觀

美國前財長薩默斯（Larry Summers）表示，儘管聯儲局近期「變鷹」以應對通脹，但當局與投資者的在應對高通脹上的措施仍過於樂觀。

薩默斯指，市場與聯儲局仍未意識到甚麼是應對高通脹的必要手段，「市場與聯儲局認為，聯邦基金利率毋須升至至2.5厘，仍能壓抑通脹。」

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薩默斯表示，聯儲局應把聯邦基金利率提高至2.5厘以上，「如果美國通脹率在還未加息至2.5厘之前便回落，只能是在美國經濟無法應對較小規模的緊縮政策時才有可能發生。」

聯儲局官員早前估計，到2024年底聯邦基金利率目標為2.1厘，低於長遠水平的2.5厘。與此同時，反映市場對通脹預期的美國10年期國債，經歷過在本周的拋售後，收益率仍遠低於2%。

與許多經濟學家一致，薩默斯認為聯儲局非常有可能在3月開始加息。

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責任編輯：黃苑筠