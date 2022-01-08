【美股IPO】Reddit擬最快今年3月IPO　估值或達150億美元

據外媒報道，美國網上討論區Reddit計劃與高盛和摩根士丹利合作，協助其進行美國首次公開招股（IPO），預計最快今年3月在美國上市，估值高達150億美元。

外媒引述消息人士指，Reddit已於去年12月秘密申請IPO，目標在上市估值達150億美元。而Reddit在去年進行最後一輪融資時，估值為100億美元。惟消息人士指，最終上市時間表及估值有可能改變

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Reddit主要的投資者包括富達投資（Fidelity Investments）、Andreessen Horowitz、紅杉資本（Sequoia Capital）和騰訊控股（00700）。

Reddit於2005年成立，擁有約5,200萬個日活躍用戶。去年討論區上的一個論壇WallStreetBets吸引了不少散戶討論，掀起了一波MEME股熱潮，亦因此引起了人們對Reddit的關注。

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責任編輯：黃苑筠