【太空探索】SpaceX星鏈用戶已有逾14.5萬名 成功發射今年第一枚火箭

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX表示，其衛星網絡服務Starlink擁有逾14.5萬用戶。另外，該公司在周四（6日）成功發射了今年的第一枚獵鷹9號（Falcon 9）火箭，將49顆星鏈（Starlink）衛星送入軌道。

SpaceX工程師表示，Starlink目前在全球25個國家擁有超過14.5萬名用戶，較去年11月初的14萬高。不過有報道指出，Starlink過去兩個月只增加5,000名用戶，增長速度出現放緩。截至去年11月，Starlink自去年10月服務以來，平均每月都能新增約1.1萬名用戶。

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當地時間周四，SpaceX在佛羅里達州發射了一枚獵鷹9號火箭，並搭載49枚星鏈衞星進入軌道。

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責任編輯：黃苑筠