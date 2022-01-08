【餓「新」嘗啖＠iM網】五糧液 何止五糧液咁簡單

剛過了個熱鬧的新年，迎來2022，就傳來疫情告急，晚市暫停。失望之餘，也只能努力配合，做好過一個沒有晚市的農曆新年的心理準備。一起抗疫！

前陣子聽友人說去試銅鑼灣新開的五糧液，心下好奇，莫非此店以酒為餚，細問才知是家潮式餐廳。說是餐廳，又不見餐廳的形貌，甫踏進去，神秘得不像進入食肆，清一色全是廂房。佔地8500呎的餐廳只設九間豪華貴賓房，最大的可容二十人，最小的只容六至八人，這種陣勢與排場，人人有私隠，誰也不怕碰見誰，應該不乏它的捧場客。畢竟餐廳的廂房，從來都是最受歡迎。

抱著嘗新的好奇，這天來到五糧液，全名是五糧液大酒家。無論喝不喝中國白酒，相信許多人對這名字都不會太陌生，曾經電視上大賣廣告，沒喝過這酒的我都記得那句：「中國的五糧液，世界的五糧液」。這品牌之前在深圳開了家川菜館，最近和人稱Ken哥的蔡榮星合作開了這家潮菜館。佳餚配五糧液美酒自不在話下，據悉日後或會定期舉辦陳年五糧液拍賣競投，即拍即飲，想必氣氛應該更加熱「烈」。

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這餐館還有一樣好，菜單全是訂製，按客人的喜好一早作了安排，坐下齊人就可以開餐。我們叫了生醃蝦蛄、潮陽炸蝦/蟹棗、金牌滷水拼盤、杏汁白肺湯、梅子蒸馬友、普寧豆醬焗膏蟹、方魚炒芥蕳、炸子雞、糖醋煎麵及綠豆爽等。

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生醃蝦蛄不少餐館有做但我都不太敢吃，老實講，疫情期間保重自己才是王道。但這家的蝦蛄說不出的令人有信心，用鮮活的瀨尿蝦伴以花椒、八角、芹菜、魚露等，賣相可人，見大家食到興高彩烈，沒有不吃的理由，一吃就被牠的鮮味吸引，食到停不了口，口感有點像韓國醬油蟹，味道卻又全然不同。

潮陽秘製蝦棘、蟹棗，炸得金黃香口，誠送酒佳品。金牌滷水拼盤除鵝片掌翼外還有鵝肝和鵝腸，一出場已聽在場朋友的歡呼，味道和品質都極有水準，滷得入味又不過鹹，鵝肝軟滑甘腴，鵝腸肥美爽口，邪惡地誘人。

海鮮控的我當然最愛普寧豆醬焗膏蟹，這潮式做法用豆醬和蒜子、薑蔥等做佐料，逼出蟹的鮮美，尤其是普寧豆醬，豐富了膏蟹的層次，就算啖啖蟹膏，也不覺得漏。梅子蒸馬友亦做得不錯，佐以梅子及辣椒等，開胃惹味，但又食到馬友的幼滑感和油香，食者無不點頭稱掂。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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