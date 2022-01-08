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【科企巨頭】因用戶難拒絕Cookies 法國監管機構罰Google和Facebook 共2.1億歐元

環球政經 19:37 2022/01/08

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法國監管機構對Alphabet（GOOG）旗下的Google和Meta（FB）旗下的Facebook分別處以1.5億歐元（約13億港元）和6,000萬歐元（約5.3億港元）的罰款，因有關公司令用戶難以拒絕追蹤網上痕迹的cookies。

法國國家信息自由委員會CNIL表示，由於Google和Facebook於未遵守《數據保護法》的相關規定，決定兩間公司分別處以1.5億歐元和6,000萬歐元罰款。CNIL在聲明中指出，用戶在使用該公司產品時，需要幾個步驟來關閉cookies。但若用戶接受閉cookies的追蹤則只需點擊一下。該監管機構下令相關公司用三個月時間想出解決方案，否則將每日加重10萬歐元罰款。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

Meta回應表示，該公司正在評估CNIL的決定，並繼續致力於與當局合作，cookie的同意控制功能為人們提供了對其數據的更大控制權，人們可以隨時重訪和管理他們的決定，公司將繼續開發和改進這些功能。

Google則暫未有回應。

【延伸閱讀】2022年 值得部署的10大收息股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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