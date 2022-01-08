【新冠疫苗】菲律賓未打疫苗市民不能外出 　違者可遭逮捕

菲律賓疫情嚴重，Omicron變種病毒令近日新增確診人數激增，當地周五（7日）新增2.17萬宗確診，是7日前數字的約8倍，但接種疫苗只有佔約一半人口。故此，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周四（6日）下令，逮捕違反「居家令」的未接種疫苗民眾，以抑制確診個案急升。

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杜特爾特透過預先錄影的講話表示，村長鎮長尋找那些沒有打疫苗的人，要求或命令他們留在原地。他又指如果未打疫苗者的人拒絕並走出家門，在社區或任何地方到處走動，那官員就會逮捕不合作的人。

菲律賓接種疫苗屬自願性質，當地人口逾1億，但只有不到一半完整接種疫苗。杜特爾特對大量菲律賓人尚未施打疫苗感到震驚，表示現在國家處於緊急狀態，其立場是可以限制還未打疫苗的人。

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責任編輯：黃苑筠