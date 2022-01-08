【美股焦點】特朗普下月21日推出 社交媒體應用程式Truth Social

美國前總統特朗普（Donald Trump）創立社交平台應用程式Truth Social，將在2月21日上架。特朗普概念股周四（6日）聞訊齊升，Digital World Acquisition Corp.（DWAC）、Phunware（PHUN）齊漲近20%，不過漲幅在周五（7日）回落，DWAC跌10.44%，收報53.98美元、PHUN跌13.36%收報，2.66美元。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

根據蘋果App Store顯示，Truth Social 預計將於2月21日上架，當日是美國的「總統日」。在App Store上的預覽圖片看到，Truth Social界面與Twitter十分相似，同樣有追蹤、回覆、轉發等功能。

特朗普在多個社交媒體被禁言，因此旗下Trump Media & Technology Group（TMTG）決定成立新的社交媒體平台Truth Social。

【延伸閱讀】2022年 值得部署的10大收息股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠