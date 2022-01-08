日本麥當勞再宣布 暫停大中薯條供應

由於供應鏈受阻，日本麥當勞宣布將從周日（9日）開始停售中薯條和大薯條。這是繼去年12月底，日本麥當勞在不足一個月內再次宣布停售。

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日本麥當勞周五（7日）發表聲明，指加拿大水災及去年以來的其他問題，預計會令由北美供應的馬鈴薯延遲，由周日開始，日本大約2,900間麥當勞分店，只供應細薯條，以確保有充足庫存，並為購買套餐的顧客提供50日圓折扣優惠。措施維持大約一個月。

日本麥當勞在上月底，亦曾經採取為期一周的相同措施。

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責任編輯：黃苑筠