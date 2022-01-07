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【裏裏外外@iM網欄】幾個動作幫你增高減肥，迎接虎年來臨

名人薈萃 21:07 2022/01/07

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新年過後，疫情嚴峻。又是家居運動的好機會。今次介紹幾個簡單易做的動作，可以伸展脊椎，令脊椎更健康，也可達到減肥瘦身的效果，迎接農曆虎年的來臨。

 

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色    增長股要等消息

前一陣子我的學生因工作繁忙，沒有時間到瑜伽中心做運動，只在中午lunch 後按以下步驟持續做了2 星期，發覺效果顯著，腰圍瘦了，身體也高了（因為拉直了脊椎），所以值得向大家推介👇

Tips 1: 
雙腳合併，靠牆站立，下半身緊貼牆，然後身向前傾約60度，同時雙手放在腹部，吸氣時上身慢慢向後靠牆，整個人的臀部丶腰丶背及後腦緊貼牆，這時雙手也打開靠牆並站立5 分鐘。記得站立時要放鬆全身，但要收緊臀部，自然呼吸。

    點擊圖片放大
    +2

Tips 2:
做完站牆後，可以郁郁手腳。然後我們腳踭貼近，腳趾向外打開45 度站立，雙方手放在腹部，透過脊椎左右轉動上身約5分鐘，下身站立不動。

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Tips 3: 
然後將雙手放在腰後的兩腎位置，透過脊椎左右轉動上身約5分鐘，下身站立不動。

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Tips 4: 再將雙手抬高至肩臂位置，然後雙手互相握著手肘，透過脊椎左右轉動上身約5分鐘，下身站立不動。

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Tips 5: 之後將雙手放在後腦位置，透過脊椎左右轉動上身約5分鐘，下身站立不動。

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Tips 6:
最後將雙手十指緊扣，食指朝上，盡量將脊椎拉直，然後透過脊椎轉動上身約5分鐘，下身站立不動。

    點擊圖片放大

以上Tips 2 至Tips 6 ，你也可以全部或隨意挑選2-3 動作。完成後，你會全身氣血暢順，精神飽滿，感覺好舒服，成個人都輕曬丶醒曬！

邊做運動，邊聽歌，更是賞心樂事。今次介紹比你Krishna Devotional，好有民歌風味，大家不容錯過！

 

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色    增長股要等消息

 

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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