【的士保險】保監局接管泰加、助過渡保單　業界：冀保監確保險企不要趁火打劫

▲ 【的士保險】保監局接管泰加、助過渡保單 業界：冀保監控制險企不要趁火打劫

的士保險龍頭泰加保險日前決定退出市場，陸續向的士業界發出退保通知，至今日正式被保監局接管。就泰加突然撤出，保監局已統一安排將受影響保單過渡至4間保險公司，有業界透露，有會員在過渡方案下續保的保單保費加價3,000元至6,000元不等，期望保監局有能力避免出現「趁火打劫」的感覺。

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香港的士小巴商總會理事長周國強回應時表示，業界最關注收到泰加退保書的車主，是否毋須自行再聯絡保險公司商討續保事宜。

根據保監局今日（7日）交代，收到退保書的的士車主，倘希望保監局代為安排，可聯絡保監局，毋須自行尋找其他險企續保。不過，車主亦可選擇自行物色保險公司。

業界政總請願 批承保險企部分加價過萬元

他引述部分會員稱，過渡續保的保費加幅由3,000元至6,000元不等，「期望保監局有能力控制（保險）業界，不要有趁火打劫的感覺」。

在保監局接管泰加保險的消息傳出後，有的士業界今早（7日）到政總請願，要求保監局無縫過渡所有泰加的士保險，又不滿當局指明的4間保險公司，大部分保單加價逾萬元。

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周國強又表示，理解的士保險賠償率高，但近年的士保險保費升近一倍，「近一年幾，全保（綜合汽車保險）的保費由2.7萬元加至4.2萬元，第三者保險保費由2.3萬元浮價加至2.8萬元，個別更被加價1萬元。」

另外，周國強續指，今次事件突顯出現行的監管條例不清晰，又引述媒體報道指泰加保險涉嫌將資金放至離岸戶口引致違規，形容監管機構「把關不力」。

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