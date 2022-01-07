  • 18°C
香港時間 : 2022107日 (五) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【的士保險】保監局接管泰加、助過渡保單　業界：冀保監確保險企不要趁火打劫

Hot Talk 20:08 2022/01/07

分享：

【的士保險】保監局接管泰加、助過渡保單　業界：冀保監控制險企不要趁火打劫

的士保險龍頭泰加保險日前決定退出市場，陸續向的士業界發出退保通知，至今日正式被保監局接管。就泰加突然撤出，保監局已統一安排將受影響保單過渡至4間保險公司，有業界透露，有會員在過渡方案下續保的保單保費加價3,000元至6,000元不等，期望保監局有能力避免出現「趁火打劫」的感覺。

保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查　泰加批故意刁難要向廉署投訴｜【下一頁】

香港的士小巴商總會理事長周國強回應時表示，業界最關注收到泰加退保書的車主，是否毋須自行再聯絡保險公司商討續保事宜。

根據保監局今日（7日）交代，收到退保書的的士車主，倘希望保監局代為安排，可聯絡保監局，毋須自行尋找其他險企續保。不過，車主亦可選擇自行物色保險公司。

業界政總請願　批承保險企部分加價過萬元

他引述部分會員稱，過渡續保的保費加幅由3,000元至6,000元不等，「期望保監局有能力控制（保險）業界，不要有趁火打劫的感覺」。

在保監局接管泰加保險的消息傳出後，有的士業界今早（7日）到政總請願，要求保監局無縫過渡所有泰加的士保險，又不滿當局指明的4間保險公司，大部分保單加價逾萬元。

泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股｜【下一頁】

周國強又表示，理解的士保險賠償率高，但近年的士保險保費升近一倍，「近一年幾，全保（綜合汽車保險）的保費由2.7萬元加至4.2萬元，第三者保險保費由2.3萬元浮價加至2.8萬元，個別更被加價1萬元。」

另外，周國強續指，今次事件突顯出現行的監管條例不清晰，又引述媒體報道指泰加保險涉嫌將資金放至離岸戶口引致違規，形容監管機構「把關不力」。

相關文章：

【的士保險】泰加保險突退保　保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障　泰加保險短暫停牌

【保險】泰加保險：保監批准恢復短期現貨外幣投資　股價微升1.8%（第二版）

保險行業 泰加保險（06161） 請願示威 汽車 的士 保險公司 小巴 汽車保險 香港

上一篇文章

【中國經濟】國美零售：本金30億人幣的首批2016年國內債券已全部償還

下一篇文章

【舜宇2382】舜宇光學去年手機鏡頭出貨量僅達標九成　車載鏡頭幾近達標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【的士保險】保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【的士保險】保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【港股北水+夜期】北水吸資近29億元　吸納騰訊、中移動　夜期升42點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資近29億元　吸納騰訊、中移動　夜期升42點（不斷更新）
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款