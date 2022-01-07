【大行點睇】瑞銀指敏實估值較同業折讓50%不合理　重申「買入」評級並列入亞太焦點股名單

瑞銀發表報告，上調敏實集團(00425) 目標價由41.5元至51.2元，重申「買入」評級，並將其加入該行的亞太焦點股名單。

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報告指，就收入而言，敏實將成為全球最大的電池盒公司之一，並偏好其平衡的客戶組合和全球佈局，以及料其可維持毛利率。該行預計敏實2021年至2024年的盈利年複合增長率為26%，股本回報率將從2021年的12%上升到2024年的18%。

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