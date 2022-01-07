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新地古洞南地皮申請改劃　單位數量增逾千伙至2,589伙

股樓投資 20:47 2022/01/07

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政府執意發展「北部都會區」，發展商亦積極發展區內樓盤。新地（00016）最近就上水古洞南地皮向城規會申請住宅改劃，涉及14幢分層住宅，提供2,589伙，數字較原先規劃大增逾千伙。

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有關地皮為上水古洞南丈量約份第92約地段第2579號，位於金坑路以北，鄰近屋苑天巒。地皮佔地約40.43萬平方呎。據城規會資料，地盤擬作綜合用途，將興建商用及住宅樓面，新地擬將地皮的地積比率由3倍增加至3.059倍，總樓面涉約123.7萬平方呎。改劃後地皮將提供2,589伙住宅單位，涉及121.29萬平方呎住宅樓面。新地指，原先規劃方案單位平均面積較大，未必符合市場需求，因此是次申請改劃，增加單位供應量的同時，平均面積亦降低至約468平方呎，此外樓宇高度限制亦放寬6.5米。

資料顯示，該地皮於2019年獲准發展12幢分層住宅，共提供1,573個單位，改劃單位供應量將增加1,016伙，即約65%。

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撰文 : 謝昕蕎

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