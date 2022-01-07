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【舜宇2382】舜宇光學去年手機鏡頭出貨量僅達標九成　車載鏡頭幾近達標

股市 19:48 2022/01/07

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【舜宇2382】舜宇光學去年手機鏡頭出貨量僅達標九成　車載鏡頭幾近達標

舜宇光學 （02382） 公布去年12月出貨量，上月手機鏡頭出貨量為1.2億件，按月跌2.2%，按年則跌7.3%，去年全年手機鏡頭出貨量為14.4億件。舜宇早前預計，2021年手機鏡頭出貨按年增長5%至10%，即介乎16.06億至16.83億件，意味去年手機鏡頭出貨量僅完成全年增長目標約九成。

瑞信降舜宇三年鏡頭出貨量預測　目標價降至250元【下一頁】

至於車載鏡頭，去年12月出貨量484.8萬件，按月跌3.5%，按年則大跌15.5%，因汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨，而且2020年同期因疫情好轉導致出貨量表現強勁，去年全年累計出貨量為6798萬件。舜宇此先估計車載鏡頭全年出貨增長25%至30%，即目標介乎7021.75萬至7302.62萬件，意味去年車載鏡頭出貨量相當於去年增長目標約97%。

其他鏡頭去年12月出貨量按月增加5.3%，按年升32%，至1056.7萬件，全年出貨量1.14億件。

手機攝像模組上月按年大升15%

光電產品方面，手機攝像模組上月出貨量為5189.2萬件，按月升14.7%，按年升14.6%，因2020年同期智能手機供應鏈中，關鍵零部件缺貨而導致出貨量基數較低；去年全年出貨量為6.7億件。

至於光學儀器，顯微儀器去年12月出貨量2.07萬件，按月跌14.5%，按年則升5.1%；全年出貨量25.5萬件。

相關文章：【舜宇2382】舜宇11月手機鏡頭出貨量按年跌4%　車載鏡頭跌25%

港股 舜宇光學科技（02382） 鏡頭 智能手機

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