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【開市追揸沽】傳鬆綁內房股翻生　基建股強勢仲有得追？（附time code）

股市 08:45 2022/01/10

分享：

港股上周五狀態回勇，全日升逾400點，恒指收市逼近23500點，今周可維持升勢嗎？內房傳鬆綁，帶動內房股造好，基建股亦受惠走勢轉強，內房板塊有望翻生？港股後市如何？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）今早於《開市追揸沽》為你分析市況。

Time code

00：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：05 - 外圍市況速覽＋亞太股市早段市況
02：30 - 美國最新失業率、10年期債息、聯儲局最新消息速報
03：17 - 美股走勢分析　加息、縮表若同步發生會有震蕩
10：47 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
11：41 - 港股走勢分析　首季仍看淡
16：15 - 內房股今年走勢點睇？談中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109）
20：52 - 內房股分析：龍湖 （00960） 分柝上市可帶動股價？
22：46 - 基建股、水泥股強勢可受惠內房回穩？現時可追入？
26：17 - 港股開市前市況速睇
26：32 - ET精選股重磅分析 - 比亞迪 （01211） 、領展 （00823） 、福特（F.US）
32：18 - 恒指早段市況速覽
33：08 - 觀眾問股：騰訊 （00700） VS  比亞迪 （01211） 長綫投資點揀？
38：19 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288買入可再買入溝淡嗎？
41：05 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 去年狂沽有賺　今年可否再追沽做淡
43：19 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 董事長涉嫌嚴重違法被查　股價會低見6元？
47：32 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 升穿50元　今年內有機會再升穿60元？
50：08 - 觀眾問股：商湯 （00020） 點睇？現時準備散水？
52：38 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 連升幾日有沒有利好因素支持？如升穿10天綫可以跟入？
54：04 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 盈喜現升穿10元可以買入嗎？
55：42 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 63元買入可返家鄉？想套現交稅
57：54 - 觀眾問股：中遠海運港口 （01199） 今年前景點睇？可受惠經濟復甦？現時已炒完？
1：00：55 - 觀眾問股：啓明醫療 （02500） 想入手現時是好時機嗎？
1：03：12 - 觀眾問股：中海油 （00883） 8.3元買入止賺抑或加注？
1：05：26 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 可買入？
1：06：31 - 觀眾問股：李寧 （02331） 點解跌成咁？高位回落時85元買入點睇？
1：09：01 - 恒指早段市況速覽
1：09：59 - 消息股：龍湖 （00960） 、東風集團 （00489） 、耀材證券 （01428） 、IGG （00799） 、巨濤海洋石油 （03303）
1：11：08 - 財經日誌提提你

立即登入：https：//video.hket.com/video/3151244

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫上周五《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此－附time code】

欄名 : 開市追揸沽

京東健康（06618） 盈喜 京東集團—SW（09618） 福特 亞太 石油 港股 經濟 ADR 股票

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【異動股】華盛國際復牌升逾1倍　仙股變回毫子股
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