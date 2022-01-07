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【二手樓價】港島藍籌屋苑再失守　康怡花園三房1000萬沽　業手帳面蝕120萬

股樓投資 20:36 2022/01/07

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港島藍籌屋苑向來抗跌，但鰂魚涌康怡花園竟罕有錄得蝕讓成交，屋苑一個三房單位日前以1,000萬元易手，帳面蝕約10.7%。  

美聯物業蔡玉峰說，康怡花園B座低層15室，實用面積668平方呎，三房一套間隔，於去年4月放盤，當時叫價1,220萬元，其後降低叫價，而同區用家見上址叫價合理，加上同類單位放盤不多，故斥資1,000萬元入市，實用呎價約14,970元。值得留意的是，翻本成交紀錄，同座較低層同室單位，去年9月以1,050萬元登記售出。

【有相睇】後悔捱貴租　即灑脫花674萬上車　買葵涌兩房鳳凰樓　內籠企理又新淨【下一頁

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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

據了解，原業主於2018年以1,120萬元買入上址，換言之，現帳面貶值120萬元，若連佣金、稅款計，估計實蝕逾180萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 康怡花園 美聯物業

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