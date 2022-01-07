【二手樓價】疫情下業主減價速沽　藍籌屋苑靚景三房單位　不到600萬有交易

本港爆發第五波疫情，樓市交投漸放緩。中原地產劉耀琛表示，最近外圍表現偏軟，香港亦受新一波疫情威脅，加上農曆新年漸近，屬傳統淡季，樓市交投陸續減慢，惟優質戶承接力不減，只要業主肯減價，仍可快速獲承接。

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劉耀琛表示，分行剛促成嘉湖山莊景湖居2座中層D室成交，實用面積為547平方呎，三房間隔，遠眺米埔及后海灣一帶，景致開揚，減價17萬元，以598萬元沽出，實用呎價10,932元。買家為外區上車客，比較區內其他屋苑後，認為嘉湖山莊三房戶呎價低水，加上被上述戶型景致吸引，睇樓後立即還價，業主亦肯減價，火速成交。

劉耀琛指，原業主於2010年10月以210萬元買入單位，持貨11年多轉售，帳面獲利388萬元，單位期內升值1.8倍。

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