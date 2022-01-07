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【二手樓價】疫情下業主減價速沽　藍籌屋苑靚景三房單位　不到600萬有交易

股樓投資 19:42 2022/01/07

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本港爆發第五波疫情，樓市交投漸放緩。中原地產劉耀琛表示，最近外圍表現偏軟，香港亦受新一波疫情威脅，加上農曆新年漸近，屬傳統淡季，樓市交投陸續減慢，惟優質戶承接力不減，只要業主肯減價，仍可快速獲承接。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

劉耀琛表示，分行剛促成嘉湖山莊景湖居2座中層D室成交，實用面積為547平方呎，三房間隔，遠眺米埔及后海灣一帶，景致開揚，減價17萬元，以598萬元沽出，實用呎價10,932元。買家為外區上車客，比較區內其他屋苑後，認為嘉湖山莊三房戶呎價低水，加上被上述戶型景致吸引，睇樓後立即還價，業主亦肯減價，火速成交。

劉耀琛指，原業主於2010年10月以210萬元買入單位，持貨11年多轉售，帳面獲利388萬元，單位期內升值1.8倍。

【有相睇】天晉兩房簡約時尚裝修　全屋統一風格夠格調　1,180萬沽創同類新高【下一頁

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同場加映︰【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 景湖居 嘉湖山莊 中原地產

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