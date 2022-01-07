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【新冠疫苗】Moderna行政總裁預計　秋季或需接再種疫苗

環球政經 20:51 2022/01/07

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Omicron變種病毒來勢洶洶，不少國家都呼籲民眾注射第三針加強針，Moderna（MRNA）行政總裁Stephane Bancel表示，新冠疫苗加強針的效力可能會隨時間下降，民眾或需在秋季再次接種疫苗。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

Stephane Bancel周四（6日）表示，該公司正在開發一種針對Omicron的疫苗，但不太可能在未來兩個月內面世。另外，他預計疫苗的效用會隨著時間減弱，相信民眾需在今年秋季和之後再接種疫苗，老人家及有潛在健康問題人士更可能每年需要接種新一劑疫苗。Stephane Bancel再次重申病毒是不會消失的觀點，民眾需與病毒共存。

Stephane Bancel表示，英國和韓國已經訂購新一批疫苗。又指長遠來說，病例激增可以帶來好處，若大部分人口能因感染過新冠病毒而獲得免疫力，那大部分活動可以恢復正常。

【延伸閱讀】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

疫苗 健康問題

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