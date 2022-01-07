【新冠疫苗】Moderna行政總裁預計　秋季或需接再種疫苗

Omicron變種病毒來勢洶洶，不少國家都呼籲民眾注射第三針加強針，Moderna（MRNA）行政總裁Stephane Bancel表示，新冠疫苗加強針的效力可能會隨時間下降，民眾或需在秋季再次接種疫苗。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

Stephane Bancel周四（6日）表示，該公司正在開發一種針對Omicron的疫苗，但不太可能在未來兩個月內面世。另外，他預計疫苗的效用會隨著時間減弱，相信民眾需在今年秋季和之後再接種疫苗，老人家及有潛在健康問題人士更可能每年需要接種新一劑疫苗。Stephane Bancel再次重申病毒是不會消失的觀點，民眾需與病毒共存。

Stephane Bancel表示，英國和韓國已經訂購新一批疫苗。又指長遠來說，病例激增可以帶來好處，若大部分人口能因感染過新冠病毒而獲得免疫力，那大部分活動可以恢復正常。

【延伸閱讀】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +41 +40

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠