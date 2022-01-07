【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 股市 19:29 2022/01/07 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→ 梁耀康：海信家電（00921） 按此→ 梁耀康：中國聯塑（02128） 按此→ 孫運喜：中信國際電訊（01883） 按此→ 孫運喜：上海醫藥（02607） 按此→ 梁耀康：特步國際（01368） 皇牌節目足本版↓ 《ET開市直擊》港股終止「八連陰」 黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股【按此－附time code】 《ET開市直擊》第五波疫情殺到 唐牛為你拆解疫情股【按此－附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 今日 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 你可能感興趣 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 今日 14:50 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 14:45 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 14:30 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：海信家電（00921） 今日 【潛力股精選】梁耀康：海信家電（00921） 【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128） 2022/01/06 【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128） 【潛力股精選】孫運喜：中信國際電訊（01883） 2022/01/06 【潛力股精選】孫運喜：中信國際電訊（01883） 【潛力股精選】孫運喜：上海醫藥（02607） 2022/01/04 【潛力股精選】孫運喜：上海醫藥（02607） 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 2022/01/03 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 疫情 特步國際（01368） 上海醫藥（02607） 中信國際電訊（01883） 中國聯塑（02128） 海信家電（00921） 港股 股票