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【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議

科技 19:14 2022/01/07

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現今科技發達，音樂串流平台成爲很多人收聽音樂的主要途徑。中國國家版權局昨（6日）表示，除了特殊情況外，音樂串流平台不得與唱片公司以及詞曲版權公司，簽署獨家版權協議，目的是打擊私營企業的壟斷行爲。

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據中國國家版權局於昨在官方微博賬號上發表的聲明上顯示，當局在北京約見了音樂串流平台、主要的唱片公司以及詞曲版權公司，並在舉行會議時下命令，要求相關公司需按照保證金額加上實際使用的分潤模式，來計算授權費用。除了特殊情況之外，不得簽署獨家版權協定。

中國打擊壟斷的決心早就有跡可尋。去年，騰訊控股宣布在內地市場監管機構的命令下，終止所有獨家音樂版權協議。有關監管機構表示，騰訊控股持有超過80%的獨家音樂庫，形成了壟斷的情況。除了限制音樂數位串流平台不得簽署獨家版權協議外，內地監管機構對科技行業的干預愈來愈大，目的是打擊壟斷及不公平競爭，以及保障消費者權益。

事實上，中國國家版權局並未有公布參與該會議的公司。騰訊、智能手機製造商小米、電信提供商中國移動和互聯網科技巨頭網易在中國都擁有音樂串流的服務。至於全球流行的音樂串流平台，如Spotify則被內地禁止上架。

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責任編輯：吳嘉雯

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