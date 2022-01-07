【潛力股精選】梁耀康：海信家電（00921） 股市 19:09 2022/01/07 分享： 海信家電 （00921） 股價今日升3.6%，傳內房「三條紅線」或放寬，獨立股評人梁耀康認為海信家電 （00921） 可受惠內房鬆綁的憧憬，亦可受惠新能源車概念，建議投資者可考慮買入，想知詳細策略分析，立即點擊收看/收聽： ＊重溫《ET講股通》梁耀康：內房股浴火重生？【按此－附time code】 *重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此－附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 今日 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 你可能感興趣 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 今日 14:50 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 14:45 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 14:30 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128） 2022/01/06 【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128） 【潛力股精選】孫運喜：中信國際電訊（01883） 2022/01/06 【潛力股精選】孫運喜：中信國際電訊（01883） 【潛力股精選】孫運喜：上海醫藥（02607） 2022/01/04 【潛力股精選】孫運喜：上海醫藥（02607） 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 2022/01/03 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 【潛力股精選】2021年度最後三大潛力股速睇！ 2021/12/31 【潛力股精選】2021年度最後三大潛力股速睇！ 新能源 概念 買入 海信家電（00921） 家電