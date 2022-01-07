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【潛力股精選】梁耀康：海信家電（00921）

股市 19:09 2022/01/07

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海信家電 （00921） 股價今日升3.6%，傳內房「三條紅線」或放寬，獨立股評人梁耀康認為海信家電 （00921） 可受惠內房鬆綁的憧憬，亦可受惠新能源車概念，建議投資者可考慮買入，想知詳細策略分析，立即點擊收看/收聽：

＊重溫《ET講股通》梁耀康：內房股浴火重生？【按此－附time code】

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此－附time code】

欄名 : 潛力股精選

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