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【華人置業 127】 華人置業去年售恒大股份虧損78.7億元 持股錄未變現虧損30.5億元

股樓投資 19:02 2022/01/07

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去年私有化失敗的華人置業（00127）於今日（7日）收市後公布，於2021年全年，集團於公開市場出售若干中國恒大（03333）股份，預期於本年度之已變現虧損約78.7億元（包括交易成本）將錄為其他全面支出。而餘下持有的恒大股份以去年12月31日收市價計，料未變現虧損約30.5億元，將錄為其他全面支出。

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

集團強調，未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。

公告又指，集團本年度確認來自恒大股份之股息收入約1.6億元，同時，集團出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含股本證券、債券及結構性產品，預計該出售帶來已變現虧損淨額約15億元將於本年度於損益中確認。

【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時【見下頁

    點擊圖片放大
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【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

另外，該行指，未來一個月零售業的下行空間有限，因隨著進入農曆新年零售旺季，香港零售業或有進一步支持。而收緊社交距離措施，也利好香港科技探索（01137），因消費者或增加網購活動。

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記者：郭秀慧

港股 恒大 中國恒大（03333） 華人置業（00127） 私有化

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