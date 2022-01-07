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【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 9間大小行罕有搶鎊滙

19:00 2022/01/07

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素來打高息牌的上商，元旦開局再加英鎊定存中長期年息。

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憧憬美國提速加息，刺激美滙指數企穩逾96關，累非美貨幣欲升乏力，包括英鎊等。專家建議，BNO等港人若對英鎊有需要者，不妨趁低分段加注。

不過，業界對英倫銀行會否於2月3日議息再加息呈分歧。綜合分析指，有謂英國Omicron局勢嚴峻，令央行忍手拒加；但唱反調者卻指通脹飛升，將迫使英倫銀行一加再加。

然而，港銀已急不及待鬥加息，元旦開局至今，暫有9間大小行鬥出招搶英鎊，包括滙豐（HSBC）新推3個月年息享0.15厘，恒生 （00011） 、渣打香港 （02888） 、集友、花旗、南商及富邦則延長特惠息的截止期。大眾銀行及上海商業銀行更調高定期存款息。

上商研究部主管林俊泓預期，英國今年再加1至2次息，累加0.5厘，2月初首次議息料先上調0.25厘。可是，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料英倫銀行於3月議息才加息。

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偷步炒加息料刺激鎊滙見1.35  短存高息王12.88厘【下一頁

展望滙價，陳正犖預期，未來3個月、半年及1年英鎊跌穿1.3，見1.29低位，長期目標則為1.32。林俊泓卻較進取，料鎊滙今年高低位介乎1.31至1.37，年底目標價1.33。

此外，比拼英鎊定期存款短中長息，高息選擇多，如中銀香港 （02388） 7天年息有10厘，但不及冠絕全城富邦7天享12.88厘。至於半年期，上商於本周二（1月4日）大加0.15厘，新息率報0.4厘；1年期微升0.05厘，新報0.5厘，齊膺高息王。

早自去年底已搶閘加息的上商，如今一加再加，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，英鎊是其中一個受歡迎的外幣，為進一步吸納新資金或新客戶，故該行決定提升相關存息。而客戶普遍對中至長存期（例如3個月或以上）較感興趣。

另一方面，英倫銀行去年底爆冷加息0.15厘、至0.25厘，為首間上調指標利率的主流央行，刺激英鎊兌美元從大約1.31底位，反覆回升至逼近1.36；現價約報1.354水平。

短期操作方面，華僑永亨經濟師認為，利率市場預計英國今年加3次息，累加0.8厘。而未來兩周，估計鎊滙兌美元在1.31至1.367區間上落，兌港元的支持位在10.219，阻力區為10.678。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

英鎊 定期存款 外幣定期存款

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