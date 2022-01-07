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【互聯網監管】橋水達里奧：中國是家長式管理政府，領導人是管教嚴厲的家長

股市 18:57 2022/01/07

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【互聯網監管】橋水達里奧：中國是家長式管理政府，領導人是管教嚴厲的家長

中美角力持續，橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，中國人及美國人在商業上已經是盤根錯節地聯絡到一起，互相分離對雙方都是損害，「我相信中美兩國相互理解不僅對產品生產具有直接的倍增效應，還會有助於世界的和平與繁榮。」

【ET開市直擊】港股終止「八連陰」　哪些股份蘊釀爆發？【按此即睇】  

達里奧指比特幣像年輕一代的黃金替代品【下一頁】

達里奧指，外國人可能很難理解中國本土的問題，在過去的34年裏，自己與中國政府官員建立了一定關係，中國認為美國是一個崇尚個人主義的國家，而在中國，國家是家庭的延伸，領導人是管教嚴厲的家長，所以政府才會干預玩電子遊戲的時間，並對處理數據的高科技企業進行監管，防止他們以國家規定跟不上的速度擴大金融服務業務，

「為了防止馬雲等億萬富翁企業家的勢力過大而犯下危害國家的錯誤，便站在家長的角度進行監督。」

【ET財智Talk】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略【按此即睇】 

達里奧多次指現金不是安全投資【下一頁】

他又指，中國的人權問題不只是對基金公司要面對的問題，全世界超過4萬人的對華投資者、無數的銀行和國內外企業都要面對這個問題。「不是說我支持按照儒家思想進行家長式管理的中國政府。我是美國人，相信美國夢，信奉我們國家的政治體系。但也會充分理解他們的體系。」

達思奧指，自己研究了公元6世紀的唐代以後中國的各個朝代，發現中國人非常擅於從歷史中汲取教訓，目前中國的國力正處於上升階段，相反美國的國力正在減弱。

相關文章：【大行報告】高盛：中國股市由絕望步向希望、監管最壞影響已過去　科網股是否值得入場？

港股 黃金 達里奧 馬雲 比特幣

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