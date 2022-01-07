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【禁晚市堂食】食肆瘋搶外賣盒　料加價兩成

商業 19:02 2022/01/07

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因應第五波疫情影響，由今（7日）起為期14天，食肆晚上6時至翌日早上5時禁堂食，業界為增加外賣生意紛紛搶購外賣盒，有指外賣盒現時已遭食肆搶購一空，價格更上升兩成。

因應第五波疫情影響，由今（7日）起為期14天，食肆晚上6時至翌日早上5時禁堂食，業界為增加外賣生意紛紛搶購外賣盒，有指外賣盒現時已遭食肆搶購一空，價格更上升兩成。

【禁晚市堂食】信和6商場推消費獎賞　外賣消費滿200元可換現金券

【零售業寒冬】料政策收緊後人均消費跌3成　商戶轉攻網銷

一半員工放假 盼政府資助工資

獅子林私房火鍋曾先生預料，受禁晚市堂食影響下生意會急跌至7至8成，現只能由只做晚市轉至做午市及外賣生意，目前正計劃與外賣平台合作，增加外賣收入去填補受禁晚市堂食影響下的損失。

現時人手安排亦只能要求一半員工放假、一半員工上班。若禁晚市堂食情況持續，或會暫停營業節省成本。曾先生希望，政府可彈性處理晚市堂食，如晚市只開放予已打針的顧客入場。他更盼政府可提供資金援助，補貼員工工資。

專攻晚市小店  門市已停業

另一食肆樂Teppanyaki的樂師傅指，由於本來專做晚市及宵夜時段，現時被逼停業，如有外賣生意亦會送餐，但截至7日晚上六時為止仍未有外賣生意，預料生意會大跌九成。

他續指，雖然堂食生意大受影響，但仍未有意跟外賣平台合作，因它們的上架費較高，抽成多。他盼望政府可體諒受影響商戶，加大企業貸款額，幫助商戶渡過難關。

【第五波疫情】戲院在疫情下生意大跌近5成　業界盼2星期後復業

記者：黃顯晴

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