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【南韓大選】大熱門承諾資助民眾髮再生 李在明欲「植入」青瓦台

環球社會熱點 09:05 2022/01/08

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南韓總統大選將於3月舉行，南韓約千萬人深受脫髮困擾，這個問題更成為今屆南韓大選焦點。南韓總統候選人李在明豪言，將治療脫髮療程納入醫保計劃。這項政綱使李在明贏盡民心，有不少南韓民眾更誓言要將李在明「植入」青瓦台。

南韓民望最高總統候選人 李在明靠全民基本收入跑出 【下一頁】

57歲的南韓執政黨共同民主黨議員李在明本周發表政綱，提到南韓約1,000萬民眾患有脫髮。但由於南韓國内治療脫髮的療程費用高昂，大量人需要從海外訂購藥物或服用前列腺藥物。

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李在明周三（5日）更向記者表示，他認為治療脫髮療程應納入國家醫療保險的保障範圍。他更在社交媒體Facebook呼籲民眾提供意見，承諾會交出一份有關脫髮療程的完美政策方案。

李在明的提議贏盡民心，有網民留言稱要將李在明「植入」（implant）青瓦台。

共同民主黨更安排在周三舉行一場與脫髮選民交流的會議。外媒引述參加會議的一名母親指，由於治療脫髮的半年療程索價400萬韓元（約2.6萬港元）太貴，只能選擇用較好的洗頭水及靠食療。

但也有人反對李在明的政綱。南韓國民之黨候選人安哲秀批評李在明的提議不負責任，他則承諾一旦當選，會推行措施下調仿製藥價格及資助開發脫髮療法。

而屬保守派的韓媒《文化日報》周四（6日）也刊登社論，批評李在明的提議屬於民粹主義，只會導致國家醫保的金融穩定性惡化。

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責任編輯：鄭錦玲

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