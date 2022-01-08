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最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇

10:00 2022/01/08

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勞力士一出，永遠是錶壇熱話，去年推出市場的116159 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，未見街已哄動，3款之中尤以18K白金版更成為勞迷你爭我奪的對象，原價27萬多，最近見過已炒至110萬，可見其罕有度和市場受落度，跟Vintage勞力士不相伯仲！

於Carousell交易平台，更見到此隕石面Daytona高見110萬，炒高原價4倍。（圖片Carousell@glamour_watches）

那不如先講講這超渴市Daytona，這款經典腕錶誕生於1963年，它原是為追求速度的賽車人士而設，推出這50多年後，一直是錶迷之間的熱捧對象。而重中之重，去年宣布推出的3款新版，均配備金屬隕石錶面，這天然超罕腕錶材質，令原本已渴市的Daytona更加一發不可收搭，難怪可炒高80多萬吧！

（116519 LN）錶徑40毫米，18K白色黃金錶殼，外圈以一體成型黑色陶質Cerachrom測速計字圈，模鑄刻度與數字以PVD（物理氣相沉積法）鍍膜技術鍍上，搭載勞力士4130型機芯，動力儲備約72小時，高性能橡膠包覆金屬片錶帶，防水100米。（$272,900/圖片品牌提供）

那先講講是次只用作「裝飾」的隕石面是何方神聖，官方表示是次所選用的金屬隕石，是來自數百萬年前爆炸的小行星中不小心又意外地落在地發球上。

雖然它們好大可能來自於太陽系某個遙遠的地方，但在地球這個領域中，主要是「鐵」和「鎳」（音踗）組成的天然外星物質碎片。經過在宇宙航行中，每百萬年冷卻若干攝氏度，從而令內部產生在地球上無法形成的獨特結晶……聽到這裏都覺得很深奧！

中層錶殼以整塊實心18K白金、18K黃金或18K玫瑰金製造，蓋上隕石錶面。（圖片品牌提供）

不過還未只，怎也要在金屬隕石上加點挑戰性，才是作為地球科學家應有的操守。由於加工難度極高同極小心，缺了一塊就是一塊，於是他們利用特強機器，好像薄切牛肉將隕石切成薄片，並作化學處理，就是這樣你會看到內部結構美麗到不行的交織層次。

其罕見度在於錶面的金屬隕石，是數百萬年前爆炸的小行星，其花紋變化形式被稱為「維德曼交角花紋（Widmanstätten）」。（圖片品牌提供）

這些「引人入勝」的變化形式被稱為維德曼交角花紋（Widmanstätten），當然歸功於這位奧地利印刷業商人和科學家Alois von Beckh Widmanstätten　（1753年-1849年），就是他發現鎳鐵晶體由於以極端緩慢的速率冷卻，在固體內增長的長度只有幾厘米而形成的花紋……
 

一門三傑，分別有18K黃金（$327,700/左）、18K玫瑰金（$349,800/中）及18K白金版選擇，單是18K白金隕石面Daytona登場已造成哄動。（圖片品牌提供）

當然，其罕有在於就算機切薄片，但每一款隕石錶面均會獨一無二。而勞力士搭載於2000年推出市場的是自家研發4130型自動上鏈機械計時機芯，當然更得到瑞士官方天文台認證精密時計（COSC）的標準（官方表示是遠高於標準）：成功通過勞力士實驗室的一系列測試，確保腕錶於佩戴時，在精準、動力儲備、防水與自動上鏈等各方面，均能保持完美準確時計。

其實，只要名字叫勞力士，又罕又樣靚，已經must炒item吧！

撰文 : 黃鑑江

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