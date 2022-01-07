【疫苗氣泡】澳門正研究參考香港 特定場所實施「疫苗氣泡」

澳門特區新型冠狀病毒感染應變協調中心傳染病防控處表示，隨着新變種病毒的出現，正研究參考香港，在特定場所，如餐飲場所和戲院，實施「疫苗氣泡」。

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澳門當局表示為保障市民健康，正進行相關研究，不排除會要求進入特定場所人士須已接種疫苗或者提供7天內有效核酸證明，以減少病毒的傳播。當局指接種新冠病毒疫苗，可以減少感染的風險，更重要的是可以減少感染後出現重症、住院或死亡的風險，是預防和控制新冠肺炎的重要手段。此外，當局指市民到部份場所，如餐飲場所，在進食時不能佩戴口罩；或需要在室內環境逗留比較長的時間，如戲院、演唱會等，這些均會增加疾病傳播的風險。

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責任編輯：龍紀瑩