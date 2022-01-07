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哈薩克升至最高恐襲威脅級別 總統授權警察直接開槍

環球社會熱點 18:39 2022/01/07

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中亞國家哈薩克近日因燃料費用激增引發動亂，全國進入為期2周緊急狀態。據報哈薩克已上調恐襲級別至最高等級，當局可無條件搜查民居。哈薩克總統表示，已下令警察向示威者開槍，並指未來警察將繼續在無預告情況下開槍。

哈薩克動亂原因 點解同燃料大幅加價有關？ 【下一頁】

吉爾吉斯斯坦（Kyrgyzstan）媒體AKIpress通訊社報道，哈薩克國家安全委員會（National Security Committee）已將全國恐怖襲擊級別，提升最高「紅色」級別。該警戒級別下，哈薩克當局可以搜查國內任何財物、車輛及民眾，亦可在無條件情況下搜查民居及其他場所，更可監控通話及其他通過電訊系統傳遞的信息。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）周五（7日）表示，過去數日已親自下令，軍隊及警察可向示威者「直接開槍」。托卡耶夫表示，未來將繼續允許警察在無預警情況下，向暴力示威者開槍。

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托卡耶夫形容示威者為「土匪及恐怖分子」（bandits and terrorists），稱有約2萬名「土匪」參與國內最大城市阿拉木圖（Almaty）的示威，並反駁外國呼籲雙方談判，直指和「犯罪分子」談判的想法愚蠢（idiocy）。

哈薩克官員周五表示，警方已控制全國局勢，但有報道指仍在阿拉木圖聽到槍聲。托卡耶夫感謝俄羅斯領導的集體安全條約組織（CSTO），派出維和部隊協助穩定局勢，並指部隊未參與任何抗爭。俄羅斯國防部表示，維和部隊人員駐守阿拉木圖機場等重點基礎設施。 CSTO指，是次共派出約2,500人。

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責任編輯：李俊儀

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