尼古拉斯基治嫩妻有喜 4個孫將來點叫BB？

荷里活影帝尼古拉斯基治去年再一次走入婚姻，與細30歲的日籍女友芝田璃子成婚。近日二人宣布好消息，將會迎接新生命到來。尼古拉斯基治此前已4度做爺爺，與芝田璃子的寶寶年齡將比其他孫兒還細，若以華人稱呼，他的4個孫兒將會稱呼BB為細叔或姑姐。

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美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）發言人確認，其第5任妻子、日本女藝人芝田璃子（Riko Shibata）已經懷孕，兩人結婚未夠一年已造人成功。對此，尼古拉斯基治與妻子亦感到十分驚喜。

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現年57歲的尼古拉斯基治，去年3月與年僅27歲的芝田璃子在拉斯維加斯共諧連理，其前妻Alice Kim及兩人之子、16歲的Kal-El亦有參加婚禮。尼古拉斯基治共有5段婚姻，當中最短僅維持4日，並育有2子及4名孫兒。

長子Weston於1990年出生，與父親一樣有多段婚姻，兩名兒子先後於2014及2016年出生，再於2020年迎來雙胞胎女兒。Weston的未來弟弟或妹妹，將會比自己的子女更加小。

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責任編輯：吳漢培