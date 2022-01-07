【貴價生果】日本「佐藤錦」車厘子拍賣破記錄　一粒要價近千元港幣

日本山形縣盛產「佐藤錦」車厘子，本月5日在天童市蔬果市場，以100萬日圓（約6.7萬港元）的價格出售。該款車厘子由市内農家在溫室中以「超促成栽培」所栽種，單顆要價1.47萬日圓（約990港元），與去年一樣，由JA天童食品下標獲得。

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JA天童食品營業本部課長齊藤實表示：「去年、特別是水果蔬菜相關人士，受到春天的凍霜害等發生相當大的災害，希望能給縣内的生產者更正面的話題，今年也以100萬日圓買下了。」

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此外，東京蔬果和水產品市場於大田市場舉行新年首場拍賣會，500克的「佐藤錦」車厘子，以120萬日圓（約8萬港元）拍賣售出。打破了歷史最高價，比2021年的首場拍賣會高出20萬日圓。

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