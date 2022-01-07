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【外賣優惠】華人置業3商場推出「外賣美食雙重賞」外賣顧客可享75%回贈

理財智慧 18:20 2022/01/07

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第五波疫情在本港爆發，因應港府於1月7日起禁止食肆於下午6時後提供堂食，華人置業(127)所管理的The ONE、皇室堡及新港中心推出「外賣美食雙重賞」，向購買外賣顧客回贈高達75%的消費金額。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

由1月7日起，市民只要於下午6時後在The ONE、皇室堡或新港中心的指定食肆購買外賣達200元，即可獲贈ORiental TRaffic 100元現金券及相關商場50元購物現金券各一張，相當於回贈75%消費金額。

 

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

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責任編輯：羅浩濂

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