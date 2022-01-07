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【二手樓價】搬出市區　為方便照顧家人　業主甘願蝕沽西貢逸瓏園

股樓投資 19:00 2022/01/07

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近期二手市場屢錄蝕讓，但未必與看淡樓市有關。有業主為了方便照顧家人，不惜蝕讓出售西貢區物業，搬往市區於家人附近屋苑居住。 

美聯物業林莊姿說，西貢逸瓏園5座中高層M室，實用面積699平方呎，兩房連儲物房間隔，擁典雅裝修，全海景，由於項目擁酒店式會所，加上樓齡簇新，吸引用家承接，原叫價1,100萬元放盤，終以1,040萬元易手，實用呎價約14,878元。 

【有相睇】後悔捱貴租　即灑脫花674萬上車　買葵涌兩房鳳凰樓　內籠企理又新淨【下一頁

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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

資料顯示，原業主於2015年12月以約1,065.5萬元買入上址，持貨6年，現帳面蝕讓25.5萬元，物業期內蝕約2.4%。代理說，據悉原業主為方便照顧家人，決定搬往市區於家人附近屋苑居住，寧願蝕沽單位，成交價1,040萬元。 

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 逸瓏園 美聯物業

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