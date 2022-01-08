  • 19°C
香港時間 : 2022108日 (六) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創新科技】英國研新技術識別路軌危險　減少火車延誤

科技 11:15 2022/01/08

分享：

英國火車延誤問題猶如家常便飯，當地人也因此感到相當懊惱。而近日，英國鐵路網公司（Network Rail）就研發了一項可用於識別路軌危險的科技技術，期望能藉此減少出現火車延誤情況。

【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩

據外媒《BBC》報道，英國鐵路的路軌上經常會出現低黏附危害，例如樹葉掉落在路軌上，導致每年鐵路行業需賠上3.5億英鎊（約36.9億港元）的損失。研究顯示，樹葉，雨水的化學反應，以及巨大的壓力形成了一種類似黑冰的形態，黑冰是指路面上形成一層薄薄的冰，這種近乎零的摩檫力會令列車刹車時有機會滑動，產生危險。

有見及此，英國鐵路網公司日前就研發系統，收集有關數據，以改善鐵路服務。這項系統由羅浮堡大學 （Loughborough University），謝菲爾德大學（The University of Sheffield）及來自Perpetuum的工程師共同研發。

【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消

這次所研發的軟件是透過火車車輪附近的感應器，來獲取車輛對不同路軌情況的反應及微小變化。然後，所收集的數據會被輸入到電腦系統内，而系統就會創造一個實時地圖，顯示各種危險，如不易監測的生物、化學物質或物理因素。負責研發系統的工程師表示，此實時系統有助鐵路公司對潛在風險進行迅速的反應，意味著鐵路服務可以更安全和順暢地進行。

據悉，如果這個系統的測試成功，此技術可以在未來5至10年内部署。英國鐵路網公司亦表示，未來的目標是將此技術添加在載客列車或貨運列車中。

【Apple】瀏海終於消失？　傳蘋果iPhone 14出現重大改變

責任編輯：吳嘉雯

相關文章

【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
2022/01/07
【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
2022/01/07
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
【Twitter新功能】Twitter擬推影片新功能　惹網絡騷擾爭議
2022/01/07
【Twitter新功能】Twitter擬推影片新功能　惹網絡騷擾爭議
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
2022/01/07
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品

你可能感興趣

【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
11:12 2022/01/07
【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
09:00 2022/01/07
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
【Twitter新功能】Twitter擬推影片新功能　惹網絡騷擾爭議
10:55 2022/01/07
【Twitter新功能】Twitter擬推影片新功能　惹網絡騷擾爭議
交通事故 創新科技及應用 鐵路 英國 火車

下一篇文章

【CES 2022】OrCam MyEye Pro 智能輔助設備　助視障人士辨別物件及閱讀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Apple】瀏海終於消失？　傳蘋果iPhone 14出現重大改變
【Apple】瀏海終於消失？　傳蘋果iPhone 14出現重大改變
【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消
【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
【網絡安全】殭屍網絡病毒都變種！　黑客成功盜取50萬美元加密貨幣
【網絡安全】殭屍網絡病毒都變種！　黑客成功盜取50萬美元加密貨幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款