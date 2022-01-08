【創新科技】英國研新技術識別路軌危險　減少火車延誤

英國火車延誤問題猶如家常便飯，當地人也因此感到相當懊惱。而近日，英國鐵路網公司（Network Rail）就研發了一項可用於識別路軌危險的科技技術，期望能藉此減少出現火車延誤情況。

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據外媒《BBC》報道，英國鐵路的路軌上經常會出現低黏附危害，例如樹葉掉落在路軌上，導致每年鐵路行業需賠上3.5億英鎊（約36.9億港元）的損失。研究顯示，樹葉，雨水的化學反應，以及巨大的壓力形成了一種類似黑冰的形態，黑冰是指路面上形成一層薄薄的冰，這種近乎零的摩檫力會令列車刹車時有機會滑動，產生危險。

有見及此，英國鐵路網公司日前就研發系統，收集有關數據，以改善鐵路服務。這項系統由羅浮堡大學 （Loughborough University），謝菲爾德大學（The University of Sheffield）及來自Perpetuum的工程師共同研發。

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這次所研發的軟件是透過火車車輪附近的感應器，來獲取車輛對不同路軌情況的反應及微小變化。然後，所收集的數據會被輸入到電腦系統内，而系統就會創造一個實時地圖，顯示各種危險，如不易監測的生物、化學物質或物理因素。負責研發系統的工程師表示，此實時系統有助鐵路公司對潛在風險進行迅速的反應，意味著鐵路服務可以更安全和順暢地進行。

據悉，如果這個系統的測試成功，此技術可以在未來5至10年内部署。英國鐵路網公司亦表示，未來的目標是將此技術添加在載客列車或貨運列車中。

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責任編輯：吳嘉雯