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【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩

科技 18:10 2022/01/07

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馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的衛星網絡服務「星鏈計劃」（Starlink）日前完成今年第一輪發射，將49個衛星送上近地軌道（Low Earth Orbit），目前Starlink已擁有超過14萬名用戶。（AFP）

2022年剛到來，馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的衛星網絡服務「星鏈計劃」（Starlink）日前完成今年第一輪發射，將49個衛星送上近地軌道（Low Earth Orbit），目前Starlink已擁有超過14萬名用戶。

【保暖神器】Starlink衛星設備變暖爐 吸引喵星人聚集

據《CNBC》報道，SpaceX工程師Jessie Anderson在2022年首輪發射網絡直播中表示，Starlink目前在全球25個國家擁有超過14.5萬名用戶，高於2021年11月初的14萬。

【Alexa升空】NASA、亞馬遜跨界合作 語音助手Alexa有太空任務？

報道又指，Starlink過去兩個月用戶只增加5,000人，出現增長減慢跡象。Starlink自去年10月開啟寬頻衛星網絡服務以來，至2021年11月為止平均每月都能新增約11,000名用戶。

至於Ookla旗下網絡測速網站Speedtest.net日前發布報告指，在2021年第三季，Starlink美國下載速度中值第二季的97.23 Mbps下降至87.25 Mbps，而上傳速度中值也從13.89 Mbps略減至13.54 Mbps，相信與用戶數目增加有關。

【CES 2022】無人駕駛汽車如箭在弦 推至消費市場

責任編輯：廖淑瑩

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