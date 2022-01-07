【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩

▲ 馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的衛星網絡服務「星鏈計劃」（Starlink）日前完成今年第一輪發射，將49個衛星送上近地軌道（Low Earth Orbit），目前Starlink已擁有超過14萬名用戶。（AFP）

2022年剛到來，馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的衛星網絡服務「星鏈計劃」（Starlink）日前完成今年第一輪發射，將49個衛星送上近地軌道（Low Earth Orbit），目前Starlink已擁有超過14萬名用戶。

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據《CNBC》報道，SpaceX工程師Jessie Anderson在2022年首輪發射網絡直播中表示，Starlink目前在全球25個國家擁有超過14.5萬名用戶，高於2021年11月初的14萬。

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報道又指，Starlink過去兩個月用戶只增加5,000人，出現增長減慢跡象。Starlink自去年10月開啟寬頻衛星網絡服務以來，至2021年11月為止平均每月都能新增約11,000名用戶。

至於Ookla旗下網絡測速網站Speedtest.net日前發布報告指，在2021年第三季，Starlink美國下載速度中值第二季的97.23 Mbps下降至87.25 Mbps，而上傳速度中值也從13.89 Mbps略減至13.54 Mbps，相信與用戶數目增加有關。

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責任編輯：廖淑瑩