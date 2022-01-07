【公海遊暫停】皇家加勒比取消海洋光譜號航程 旅客獲全額退款

因應政府收緊社交距離措施，皇家加勒比（Royal Caribbean）宣布暫停公海遊，取消原定於本月6、9、12、14和17日出發的海洋光譜號航程。已預訂上述航程的旅客將被安排全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

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皇家加勒比將繼續關注事態發展，並與有關當局密切合作，為本月21日的復航做好準備。在這段期間，海洋光譜號的全體船員會嚴守制定的健康及安全措施。皇家加勒比會與香港特區政府緊密合作，遵從所有本地的防疫政策及法規。

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責任編輯：龍紀瑩