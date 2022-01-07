【防疫措施】政府物流服務署宣佈因應防疫需求 原訂一月十三日拍賣會將取消

政府物流服務署（物流署）宣布，為盡量減低2019冠狀病毒病疫情在社區擴散的風險，原訂於一月十三日（星期四）上午十時三十分在政府物料營運中心舉行的物流署拍賣會現告取消。

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至於下期拍賣會詳情資訊則會視乎情況於政府物流服務署網頁公佈，現時政府物流服務署主要以拍賣充公物品，無人認領貨物品，廢棄物品及剩餘物品為主，所有人士拍賣日期前一星期到北角渣華道333號北角政府合署10樓的政府物流服務署接待處及柴灣創富道11號政府物料營運中心地下索取資料。參與競投人士必須符合以下條件方可參加拍賣會。

1. 於拍賣日名列已登記競投人士名單

2.截至拍賣日當日政府並無禁止其參與拍賣會

3.不得於看貨期間對項目／拍賣品批次拍照及／或錄影

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如市民對拍賣會安排有所查詢，亦可於星期一至五（公眾假期除外）辦公時間內（上午九時至下午五時）致電2896 9878。

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記者：鄭日棱