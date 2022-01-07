  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】政府物流服務署宣佈因應防疫需求 原訂一月十三日拍賣會將取消

理財智慧 19:03 2022/01/07

分享：

政府物流服務署（物流署）宣布，為盡量減低2019冠狀病毒病疫情在社區擴散的風險，原訂於一月十三日（星期四）上午十時三十分在政府物料營運中心舉行的物流署拍賣會現告取消。

【消費優惠】ZA Bank 推快閃開戶優惠　新用戶於Deliveroo或foodpanda消費可賺20%現金回贈【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

至於下期拍賣會詳情資訊則會視乎情況於政府物流服務署網頁公佈，現時政府物流服務署主要以拍賣充公物品，無人認領貨物品，廢棄物品及剩餘物品為主，所有人士拍賣日期前一星期到北角渣華道333號北角政府合署10樓的政府物流服務署接待處及柴灣創富道11號政府物料營運中心地下索取資料。參與競投人士必須符合以下條件方可參加拍賣會。

1. 於拍賣日名列已登記競投人士名單

2.截至拍賣日當日政府並無禁止其參與拍賣會

3.不得於看貨期間對項目／拍賣品批次拍照及／或錄影

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

如市民對拍賣會安排有所查詢，亦可於星期一至五（公眾假期除外）辦公時間內（上午九時至下午五時）致電2896 9878。

【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

香港 政府物流服務署 拍賣

上一篇文章

【貴價生果】日本「佐藤錦」車厘子拍賣破記錄　一粒要價近千元港幣

下一篇文章

【華人置業 127】 華人置業去年售恒大股份虧損78.7億元 持股錄未變現虧損30.5億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成
【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋 升降茶几招呼朋友把酒談心 廚房特大玻璃儲物櫃吸睛 30萬裝修盡顯私樓氣派
【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋 升降茶几招呼朋友把酒談心 廚房特大玻璃儲物櫃吸睛 30萬裝修盡顯私樓氣派
【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股
【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款