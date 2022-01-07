  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區重建】城規會規劃研究花墟水渠變花園 油旺區擬劃成五大潛力區

理財智慧 14:30 2022/01/07

分享：

油旺區人口密度成本港18區之冠，市建局代表今日（7日）在會上介紹概念藍圖，指早年在油旺重建的研究中，制定了「正、負、零」三個發展模式，現提出擬將油旺區劃成五大更新潛力區。

市建局指，研究將兩區分為5個「市區更新潛力地區」：油麻地南和北是「歷史文化生活區」、旺角東和旺角西是「動力商貿區」等。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

該5個地區當中，亦計劃再設5個發展節點，包括將花墟水渠改建為水道公園、活化旺角街市和油麻地果欄。其中在果欄活化方面，局方指將在毗鄰巧翔街的一幅用地興建多層商業大廈，底層會留予現有的果欄批發業務，頂層則有商業發展項目，並輔以新的精品酒店和其他與旅遊、藝術和文化相關的用途。此外，局方另選出多個具發展特色的地點，例如是在上海街618項目附近興建青年文化場所、為花墟和女人街等特色街道提出新的規劃和設計指南。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

市建局表示，有關建議已先後向立法會、區議會、香港測量師學會、香港規劃師學會等作出諮詢，並得到大部分人士的支持；重申市區更新並非市建局能獨力承擔的工作， 需有私人機構的參與，而未來將與政府落實不同的執行細節。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

歷史文化 市區重建 市建局 旺角 設計 城規會 香港 油麻地 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成
【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋 升降茶几招呼朋友把酒談心 廚房特大玻璃儲物櫃吸睛 30萬裝修盡顯私樓氣派
【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋 升降茶几招呼朋友把酒談心 廚房特大玻璃儲物櫃吸睛 30萬裝修盡顯私樓氣派
【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股
【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款