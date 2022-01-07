【市區重建】城規會規劃研究花墟水渠變花園 油旺區擬劃成五大潛力區

油旺區人口密度成本港18區之冠，市建局代表今日（7日）在會上介紹概念藍圖，指早年在油旺重建的研究中，制定了「正、負、零」三個發展模式，現提出擬將油旺區劃成五大更新潛力區。

市建局指，研究將兩區分為5個「市區更新潛力地區」：油麻地南和北是「歷史文化生活區」、旺角東和旺角西是「動力商貿區」等。

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該5個地區當中，亦計劃再設5個發展節點，包括將花墟水渠改建為水道公園、活化旺角街市和油麻地果欄。其中在果欄活化方面，局方指將在毗鄰巧翔街的一幅用地興建多層商業大廈，底層會留予現有的果欄批發業務，頂層則有商業發展項目，並輔以新的精品酒店和其他與旅遊、藝術和文化相關的用途。此外，局方另選出多個具發展特色的地點，例如是在上海街618項目附近興建青年文化場所、為花墟和女人街等特色街道提出新的規劃和設計指南。

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市建局表示，有關建議已先後向立法會、區議會、香港測量師學會、香港規劃師學會等作出諮詢，並得到大部分人士的支持；重申市區更新並非市建局能獨力承擔的工作， 需有私人機構的參與，而未來將與政府落實不同的執行細節。

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責任編輯：龍紀瑩