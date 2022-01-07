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【消費優惠】ZA Bank 推快閃開戶優惠　新用戶於Deliveroo或foodpanda消費可賺20%現金回贈

理財智慧 18:04 2022/01/07

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虛擬銀行ZA Bank 宣布推出限時開戶優惠，全新用戶居家抗疫期間於指定外賣平台消費，每次落單可賺取20%現金回贈。

【政府工略】社署招聘二級社會保障主任 頂薪近5.6萬元 只要求中學畢業 【見下頁

    點擊圖片放大
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由即日起至1 月 31 日，全新用戶憑開戶邀請碼【STAYSAFE】成功開立 ZA Bank 賬戶後，首30日內憑ZA Card於戶戶送Deliveroo或foodpanda消費，每筆合資格簽賬可獲20%現金回贈。每位用戶於推廣期內的回贈上限為港幣250元。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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撰文 : 陳楚琨

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