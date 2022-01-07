【日本疫情】廣島3地恢復重點措施 沖繩錄近千確診

日本受新冠肺炎Omicron變種影響，確診人數大增。日本周四錄得逾4,000宗確診個案，其中以沖繩新增近1,000宗最多。日本醫師會表示，當地已進入第六波疫情。日本政周五宣布對沖繩、廣島及山口3縣，恢復防止蔓延等重點措施，當地餐廳需縮短營業時間。

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日本周四（6日）新增4,475宗確診個案，是當地自去年9月18日以來再破4,000大關。其中沖繩新增981人，東京增641人， 大阪增505人，廣島及山口則分別增273及181人，其中沖繩、山口單日新增感染人數創新高。另外同日錄174宗輸入個案，廣島亦增1人染疫離世。

日本醫師會會長中介俊男周四表示，日本已全國進入第6波疫情，憂慮疫情蔓延速度或令醫療系統崩潰。據報日本周四新冠重症人數亦按日增加4人，目前共有6人。

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日本首相岸田文雄周五（7日）下午宣布，沖繩、廣島及山口3縣重新實施防止蔓延等重點措施。措施將於下周日（9日）開始實施，暫定本月31日結束。日本政府表示，沖繩3第疫情正迅速蔓延，憂慮將為醫療系統帶來巨大負擔，需盡快採取防止蔓延措施。

在新規例下，沖繩、廣島及山口3縣餐廳需縮短營業時間，大型活動人數亦需限制，當地知事亦可根據實際情況，限制防疫認證店鋪暫停出售酒類飲品。日本政府同時增加3地放寬限制條件，除了出示疫苗接種或病毒檢測陰性結果證明歪，全員檢測後亦可放寬限制。

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責任編輯：李俊儀