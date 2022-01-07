【小米手機】台灣NCC指小米手機會對「蔡英文」等敏感詞彙具過濾功能　小米：從來沒有限制、回傳或阻隔

▲ 【小米手機】台灣NCC指小米手機會對敏感詞彙具過濾功能 小米：從來沒有限制、回傳或阻隔

台灣國家通信傳播委員會（NCC）發公告，指經檢測後發現小米手機會對敏感詞彙檢查或具過濾功能，包括「香港獨立媒體」、「六四事件」、「蔡英文」、「台灣獨立」等2000多個詞彙，NCC會持續依法調查台灣小米公司是否涉及損害消費者權益，或違反法例。

小米 （01810） 回應稱，從來沒有、將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人信息或數據，並承諾遵守本地法律規範並尊重用戶隱私。

NCC表示，原則上各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能的選擇，但相關的小米10T 5G手機並無提供消費者此項選擇功能，雖該伺服器上的詞彙過濾檔案目前已被清空，惟製造商仍然可能由遠端隨時置放最新的過濾詞彙並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮。

小米手機去年曾被立陶宛政府指其內建軟體有文字審查功能，當時小米亦否認。

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