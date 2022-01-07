  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米手機】台灣NCC指小米手機會對「蔡英文」等敏感詞彙具過濾功能　小米：從來沒有限制、回傳或阻隔

股市 17:29 2022/01/07

分享：

【小米手機】台灣NCC指小米手機會對敏感詞彙具過濾功能　小米：從來沒有限制、回傳或阻隔

台灣國家通信傳播委員會（NCC）發公告，指經檢測後發現小米手機會對敏感詞彙檢查或具過濾功能，包括「香港獨立媒體」、「六四事件」、「蔡英文」、「台灣獨立」等2000多個詞彙，NCC會持續依法調查台灣小米公司是否涉及損害消費者權益，或違反法例。

德國亦審查小米手機有否過濾敏感字眼【下一頁】

小米 （01810） 回應稱，從來沒有、將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人信息或數據，並承諾遵守本地法律規範並尊重用戶隱私。

小米早前稱會聘請獨立第三方評估小米手機是否具審查功能【下一頁】

NCC表示，原則上各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能的選擇，但相關的小米10T 5G手機並無提供消費者此項選擇功能，雖該伺服器上的詞彙過濾檔案目前已被清空，惟製造商仍然可能由遠端隨時置放最新的過濾詞彙並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮。

小米手機去年曾被立陶宛政府指其內建軟體有文字審查功能，當時小米亦否認。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附Time code）

相關文章：【小米1810】小米涉印度逃稅遭罰6.8億港元　小米：與近期業務無關

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

港股 小米集團－W（01810） 敏感 蔡英文 立陶宛 媒體 小米 台灣 5G

上一篇文章

【盈喜盈警】IGG公布盈警：料去年全年淨利潤下跌80%至90%

下一篇文章

【遊戲驛站GME】Gamestop據報進軍NFT及加密市場　GME又炒起、盤前颷升兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【的士保險】保監局：接管泰加保險因收到投資違規情報、委德勤搜證　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【的士保險】保監局：接管泰加保險因收到投資違規情報、委德勤搜證　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款