【最佳線索？】Google Map成破案關鍵　意大利警方靠街景截圖捕廿年逃犯

▲ 意大利警方早前透過Google Map應用程式的幫助下，抓獲了一名已在逃近20年的頂級黑手黨逃犯。（Google Map街景截圖）

大眾都期望警察能維持社會治安良好，但警察有時面對某些特殊案件也會束手無策，沒想到Google Map也能為案件提供關鍵線索。據調查人員透露，意大利警方早前透過Google Map應用程式的幫助下，抓獲了一名已在逃近20年的頂級黑手黨逃犯。

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據外媒《CNN》報道，兩年前意大利警方發現一張Google Map街景圖片中，有一位與61歲逃犯Gioacchino Gammino十分相似的男人站在水果店前，繼而引發警方更深入調查。

經過兩年的調查，Gammino在西班牙的加拉帕加被追查到，他住在靠近首都馬德里的小鎮，並使用假名。據報，他被捕後還詢問警方是如何發現，他更強調自己已經10年沒給家人打電話了。消息指，Gammino目前在西班牙拘留中，意大利警方期望能在2月底前將逃犯帶回意大利。

據悉，Gammino是義大利犯罪組織黑手黨（Mafia Group）的成員之一，他於2002年成功逃離位於羅馬的監獄，次年因犯下謀殺罪被判處無期徒刑。

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責任編輯：文睿