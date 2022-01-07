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【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單

理財智慧 17:42 2022/01/07

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新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，香港第5波新冠疫情大爆發，社區或現隱形傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，周五（7日）新增33宗確診個案，其中27宗懷疑Omicron，26宗為輸入病例，另7宗為輸入相關。

【理財智慧】呢個月股市升定跌? 要學識一月效應，詳見【下一頁


新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，截至周五，香港錄得140宗Omicron個案，其中染疫國泰空姐母親（個案12754）衍生出13個個案，產生最少3條傳播鏈，其中一條更出現4代傳播，個案以倍數上升，不排除社區已出現隱形傳播鏈。4代傳播個案為帶疫國泰空姐母女，引爆「陸田園餐廳小廚群組」及「外傭群組」等。

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息


其中42歲男測量師（#12767）的4歲女兒今日初步確診。張竹君表示，該名女童就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K2 A班，1月4日最後上學，父親檢測初步陽性時幼稚園已停課，同一班學生35名同學及老師為緊密接觸者，需要檢疫，其他全校師生約600人需要做強制檢測。

【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售，詳見【下一頁


Omicron的傳播甚高，近日愈來愈多有被列為密切接觸者的人士，需要到大嶼山竹篙灣檢疫中心進行強制隔離，檢疫期可長達21天，大家都擔心怕隨時成為密切接觸者，於準備不足下入而要到竹篙灣強制檢疫。

【串流平台】Disney+ 宣布加強亞洲區內容 足本版《梅艷芳》年初二上架，詳見【下一頁


於確認需入住隔離營及被送往隔離營期間，市民可把握時間收拾所需物品，本刊綜合以往曾入住隔離營的市民的分享，組織了一份入住隔離營「走佬袋清單」供大家參考。

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記者：陳詠妍


 

新冠肺炎 隔離營 疫情 衞生防護中心

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