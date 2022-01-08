【電子新品】三合一MagSafe登場　iPhone、AirPods和Apple Watch可同時懸浮充電

▲ Linedock於今年CES又推出新品「Linestand」，該產品是全新三合一多設備MagSafe充電器。（Linedock官方網站圖片及法新社圖片）

曾在美國消費電子產品展（CES）推出超大容量的MacBook充電器「Linedock」而驚豔眾人的設計團隊Linedock，於今年CES又推出新品「Linestand」。該產品是全新三合一多設備MagSafe充電器，透過採用達到視訊電子標準協會（Video Electronics Standards Association，簡稱VESA）標準的支架，讓設備「掛」在半空，可同時為iPhone、AirPods 和 Apple Watch充電。

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據外媒《9To5Mac》報道，市面上有很多與MagSafe相容的無線充電，但幾乎所有無線充電都佔用了辦公桌或櫃檯不少空間，因此Linedock決定由根本解決空間問題。該企全新研發的Linestand，主要以VESA作為懸浮支架的設計標準，並使用70%回收鋁製成。用戶可以隨意放置充電架在辦公桌、櫃檯，甚至牆壁上，也可同時將三樣蘋果產品掛在架上充電，不但能更善用空間，也可節省充電時間。

消息指，Linestand將有深灰色和銀色兩款選擇，並將於下週開放預購。惟目前仍未公布產品售價，或要等到發售日才會有更多相關資訊。

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責任編輯：文睿