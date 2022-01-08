【元宇宙】元宇宙概念普及仍需時　數碼港陳思源籲業界應積極部署

▲ 數碼港首席公眾使命官陳思源指出，元宇宙的意思和界定仍甚為模糊，要推動新思維，首要條件就是教育大眾，令民眾明白元宇宙到底是什麼一回事。左為環太平洋大學協會財務總監鄭兆倫。

元宇宙概念突然大行其道，不僅織出人們對未來科技的想像，也為各產業創造出長遠商機。不過，有業界人士認為，元宇宙現時還處於一個概念和早期認知的試驗階段，大眾對元宇宙的概念理解還是模糊的、抽象的，並未構成穩定的商業模式，要普及化仍需時。

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數碼港首席公眾使命官陳思源日前接受本報訪問時指出，元宇宙（Metaverse）概念在科技界已醞釀多年，不少科技大企已準備就緒。不過，普羅大眾對於元宇宙的接受程度，能否跟得上元宇宙的發展速度，也是一項挑戰。陳思源坦言，對於大眾來說，元宇宙的意思和界定仍甚為模糊，要將元宇宙的概念和技術落地應用，也並非易事。

電子遊戲產業 成元宇宙實驗先鋒

惟他強調，業界不能因此而放慢腳步，反而應更加積極部署，因為元宇宙市場的發展潛力，遠超想像。「現時情況正如當年推動金融科技（FinTech）一樣，5、6年前大家都不能理解，但現時已成為全球經濟不可或缺的一部分。」據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析，預計到2024年，全球元宇宙市場規模可達8,000億美元（約6.2萬億港元），意味着年復合增長率將達到13.1%。

要推動新思維，首要條件就是教育大眾。陳思源表示：「數碼港有責任協助進行教育，所以我們決定從最能令人提起興趣的數碼娛樂方面入手。」他提到，數碼娛樂覆蓋的範圍愈趨廣泛，是公認發揮元宇宙的最佳場景。尤其電子遊戲產業，更是元宇宙的實驗先鋒。

遊戲是元宇宙最佳的載體，也是一個較有趣的媒介，令外界可更容易接觸及體驗到新興概念，加速大眾的接受程度。

他又指，在元宇宙概念下，遊戲未來不再只是娛樂功能，而是一種新生活模式，不僅能降低外界對於青少年沉迷於電玩的批判，更能夠讓遊戲產業走出娛樂圈，延伸到教育、工作等領域，擴展商業價值。

辦學生電競論文比賽 加深年輕人認識

較早前，數碼港與環太平洋大學聯盟（APRU）舉辦學生電競論文比賽及人才培育計劃，盼能藉此助本港年輕人加深對電競作為新興行業的認識。「電競行業並非只有選手，還有遊戲研發商、營運商、內容傳播方和衍生內容製作方等，均屬於電競領域，電競行業發展前景可能遠超大多數人的想像。」

融合體育產業 IoT裝置紀錄運動員狀況

除電子遊戲，陳思源表示自己也相當看好體育產業與元宇宙的融合：「科技應用將為體育產業帶來顛覆式改變，當中包括運動方式、觀賽模式、互動行為等。」他舉例，目前已有初創，正研發以肌肉IoT感應器及VR裝置，讓運動員可以在虛擬環境下進行訓練。「將科技運用在運動的培訓上，結合影像與量化數據，不僅能夠紀錄運動員的狀況，還能夠將對手的表現數據化做為虛擬的練習對象，進行模擬練習。」

此外，大眾能夠在虛擬世界之中，共同參與體育活動，如將VR運用到體育賽事直播上，讓消費者身在家裏也能感受到，在體育賽事現場身臨其境的感受，更好的感受體育運動帶來的激情體驗，大大促進體育產業的豐富和多樣性，令大眾的參與感提高。陳思源預告，數碼港將會聚焦發展運動科技領域，目前正在吸納更多初創公司加盟，為求推動更大的經濟收益。

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記者：曾曉汶

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